- Echipa masculina de sabie juniori a Romaniei a cucerit medaliile de bronz, luni, la Campionatele Mondiale de scrima pentru cadeti si juniori de la Plovdiv (Bulgaria).Echipa compusa din Casian Cidu, Vlad Covaliu, Mihnea Enache si Radu Nitu a invins in meciul decisiv, pentru bronz, formatia Uzbekistanului,…

- Sabrerii romani Amalia Covaliu si Dacian Enache s-au clasat pe locul 10, duminica, in proba individuala a cadetilor, la Campionatele Mondiale de scrima pentru cadeti si juniori de la Plovdiv (Bulgaria), potrivit Agerpres.La cadete, Amalia Covaliu a fost invinsa in optimi de maghiara Nadin Toth, cu…

- Sportivul roman Adrian Sulca s-a oprit in optimile de finala ale cat. 73 kg, sambata, la Openul European de judo de la Roma, potrivit Agerpres.Sulca a intrat direct in turul secund, in care a castigat lupta cu germanul Kevin Abeltshauser, dar apoi a fost invins in optimi de italianul Edoardo Mella,…

- Sportivul roman Valentin Cretu a castigat sezonul 2022-2023 al Cupei Natiunilor la sanie, in proba de simplu masculin, dupa ultima etapa, desfasurata vineri, la Winterberg (Germania), potrivit unui comunicat remis AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat pentru AGERPRES, ca nu va boicota Campionatele Mondiale de box feminin de la New Delhi (India), din perioada 15-31 martie, dar nu este de acord cu participarea sportivelor din Rusia si Belarus. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Elvetianul Marco Odermatt a cucerit vineri aurul mondial in proba masculina de slalom urias, la Courchevel/Meribel (Franta), a doua sa medalie de aur la Mondialele de schi alpin dupa cea din proba de coborare, de pe 12 februarie, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Sportivul roman David Popovici este unul dintre cei cinci candidati la titlul de cel mai bun inotator european al anului 2022, in cadrul premiilor Ligii Europene de Natatie (LEN) pe anul 2022, a anuntat forul continental, joi, pe site-ul sau oficial, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai…