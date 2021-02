Stiri pe aceeasi tema

- Scrimerul Benjamin Bodo (CSU Poli Timisoara) a castigat titlul de campion national individual la floreta, vineri, in Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Bucuresti, dupa ce l-a invins in finala pe Alexandru Sirb (CSA Steaua Bucuresti), cu scorul de 15-13, noteaza Agerpres. Acesta este primul titlu individual…

- Campionatul National de scrima - sabie a fost dominat de Bianca Pascu, de la CS Dinamo Bucuresti, care a castigat titlul dupa ce a invins-o in finala, scor 15-4, pe Sabina Martis, de la CSA Steaua Bucuresti. In semifinale, Bianca Pascu a trecut de Natalia Bugaevski (CSTA Bucuresti), scor 15-4, in timp…

- Scrimera Bianca Pascu (CS Dinamo Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala la sabie, duminica, dupa ce a invins-o pe Sabina Martis (CSA Steaua Bucuresti) cu scorul de 15-4, in finala Campionatul National, gazduita de Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Capitala. In semifinale,…

- Scrimera Bianca Pascu (CS Dinamo Bucuresti) a castigat titlul de campioana nationala la sabie, duminica, dupa ce a invins-o pe Sabina Martis (CSA Steaua Bucuresti) cu scorul de 15-4, in finala Campionatul National, gazduita de Sala de Scrima ''Ana Pascu'' din Capitala, potrivit Agerpres. In…

- Jannik Sinner (19 ani, 36 ATP), noua senzație din circuitul masculin, a cucerit astazi al doilea titlu al carierei. Dupa ce in toamna lui 2020 caștigase la Sofia, italianul s-a impus astazi la Great Ocean Road Open, unul dintre turneele de incalzire disputate inainte de Australian Open. Sinner l-a…

- Iulian Șerban, sportivul paralimpic care a caștigat trei campionate mondiale la paracanoe (2010, 2011, 2012), a decedat la doar 35 de ani. Anunțul a fost facut de CSA Steaua București, care a anunțat decesul lui Iulian Șerban pe site-ul oficial al clubului. Iulian Șerban a caștigat titlul de campion…

- Liga Zimbrilor programeaza miercuri și joi cea de a 14-a etapa a campionatului, organizata sub forma de turneu, la Sfantu Gheorghe. Prima surpriza a etapei vine din meciul CSM Fagaraș - Poli Timișoara, caștigat de ardeleni cu 25-24. Dunarea Calarași e la a treia neprezentare consecutiva din…

- Maghiarii au facut schimbul de generații, dar rezultatele se lasa așteptate. Ungaria are insa cateva jucatoare in jurul carora se poate construi o echipa Ungaria a avut rezultate extrem de bune la nivel de junioare și tineret in ultimii ani. In 2018, la Mondialul de tineret pe care l-a gazduit, Ungaria…