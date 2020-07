Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva clubului Steaua București, Ana Maria Popescu (Branza), a caștigat pentru a patra oara in cariera Cupa Mondiala la spada. Romanca a terminat prima in clasament, cu 176.000 de puncte, fiind urmata pe podium de brazilianca Nathalie Moellhausen (157.000 de puncte) și chinezoaica Sun Yiwen (149.000),…

- O romanca a murit și alți opt conaționali au fost raniți in Ungaria, intr-un accident produs in aceasta dimineața. Microbuzul in care erau cei noua se indrepta catre Budapesta, cand șoferul a pierdut controlul volanului. Mașina a lovit puternic parapetele de pe marginea autostrazii și s-a rasturnat.…

- Cupa Mondiala de rugby disputata anul trecut in Japonia a fost editia cu cel mai mare succes economic de pana acum, atragand 242.000 de turisti straini si generand 2,3 miliarde lire sterline la Produsul Intern Brut al tarii gazda, se arata intr-un raport intocmit de firma de consultanta EY la comanda…

- De joi dimineața, de la ora 6.00, sunt deschise 10 puncte de trecere a frontierei la granița romano-germana, in urma discuțiilor dintre miniștrii de Interne ai celor doua state, pentru a se evita, astfel, aglomerația din ultimele zile, anunța MEDIAFAX.Poliția de Frontiera din Romania a anunțat…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a facut declarații la Vama Nadlac, dupa ce a avut o intrevedere cu omologul sau din Ungaria in legatura cu situația creata in ultimele zile la granița dintre cele doua state.