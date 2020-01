Stiri pe aceeasi tema

- Campioana olimpica Ana-Maria Popescu va lua parte la Cupa Mondiala feminina de spada de la Havana, care va avea loc in perioada 10-12 ianuarie, competitie la care si-au anuntat participarea primele 38 de spadasine din ierarhia Federatiei Internationale de scrima (FIE), informeaza agentia EFE. Evenimentul…

- Campioana olimpica germana Viktoria Rebensburg a castigat slalomul super-urias feminin desfasurat duminica in statiunea canadiana Lake Louise, succes in urma caruia a urcat pe locul al doilea in clasamentul general al Cupei Mondiale de schi alpin, dominat cu autoritate de americanca Mikaela Shiffrin.…

- Joi, echipa feminina de tenis de masa a Romaniei s a calificat in sferturile de finala ale Cupei Mondiale pe echipe de la Tokyo, dupa ce a invins Vanuatu cu 3 0, in Grupa C.Federatia Romana de Tenis a postat pe pagina de Facebook urmatorul mesaj:Calificare in sferturile de finala la Cupa Mondiala 2019,…

- Fostul consilier al lui Dan Barna, Andrei Caramitru, ii face morala pe Facebook tenismenei Simona Halep, dupa ce aceasta din urma a publicat un mesaj in care critica fost conducere a Ministerului Tineretului si Sportului pentru intarzierea procedurii de recunoastere a noului presedinte al Federatiei…

- Ana-Maria Popescu (Branza) este campioana mondiala la proba de spada, in cadrul Cupei Mondiale de Scrima de la Talinn, Estonia. Ea s-a impus in finala in fața rusoaicei Violetta Kolobova. Ana-Maria Popescu (cunoscuta și ca Ana-Maria Branza) a caștigat cu 15-13 la proba de spada, in fața Violettei Kolobova.…

- Scrimera romana Ana-Maria Popescu a castigat Cupa Mondiala la spada de la Tallinn (Estonia), dupa ce a invins-o, sambata, in finala, pe rusoaica Violetta Kolobova, cu 15-13. Popescu (ex-Branza), campioana olimpica la Rio cu echipa, a trecut in primul tur de Katrina Lehis (Estonia), cu…

- Fosta campioana paralimpica belgiana Marieke Vervoort a decedat prin eutanasie, marti, la varsta de 40 de ani, potrivit presei belgiene, citata de APP. Eutanasia este legala in Belgia, iar fosta campioana si-a anuntat intentia de a recurge la acest fapt dupa Jocurile Paralimpice din 2016, de la Rio…