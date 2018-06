Scriitorul turc Burhan Sonmez: Erdogan a polarizat Turcia in doua parti, taind comunicarea dintre ele

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a votat duminica la scrutinul prezidential si legislativ la o scoala din cartierul Uskudar din Istanbul, informeaza dpa. Alegerile prezidentiale si legislative anticipate sunt considerate cruciale pentru...

- Turcii sunt așteptați, duminica la urne pentru a-și alege noul președinte și parlamentul care va da legi in urmatorii cinci ani. Recep Tayyip Erdogan spera sa obțina un nou mandat, și conduce in sondaje, dar drumul sau spre consolidarea puterii pentru urmatorii ani se dovedește a fi destul de dificil…

- Trei persoane au fost ucise joi intr-un schimb de focuri care a izbucnit intr-un oraș din sudul Turciei, in timpul vizitei unui deputat al partidului lui Erdogan, in campanie pentru alegerile din 24 iunie, scrie presa locala, preluata de AFP.

- Hakan Sukur (46 de ani) este considerat un tradator in Turcia de catre regimul presedintelui Erdogan. A fost coleg cu Gica Hagi si cu Gica Popescu la Galatasaray, alaturi de care a castigat multe trofee, inclusiv Cupa UEFA in 2000.

- Un tribunal turc a condamnat la inchisoare mai multi colaboratori ai cotidianului de opozitie Cumhuriyet pentru ca au ajutat organizatii „teroriste“, un verdict calificat drept „o rusine“ de ziarul care a promis ca va continua sa lupte, relateaza AFP.

- "Au dorit sa le predam soldatii greci, dar le-am spus ca, daca vor acest lucru, trebuie mai intai sa ne dea soldatii care au facut o lovitura de stat in tara noastra", a declarat seful statului turc in cursul unui interviu difuzat de canalul privat NTV."Daca ne dau (presupusii pucisti),…

- Ankara a decis sa aduca acasa tot aurul depozitat in Sistemul Rezervei Federale a SUA. In ultimii ani, Turcia a adus in țara 220 de tone de aur din rezervele internaționale, dintre care 28,7 tone au fost aduse in 2017 din SUA. Bancile Ziraat și Vakifbank și-au accelerat procesul de aducere in țara…

- Vladimir Putin, care intreprinde in Turcia prima vizita in strainatate de la realegerea sa pentru un al patrulea mandat de presedinte pe 18 martie, a sosit in capitala turca in jurul orei 12,00 GMT, potrivit imaginilor transmise in direct de catre televiziunile turce citate de Agerpres.Vizita…