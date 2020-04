Scriitorul suedez Per Olov Enquist, una dintre figurile marcante ale literaturii scandinave a secolului XX, a decedat la varsta de 85 de ani, a anuntat duminica familia sa, transmit AFP si EFE. Operele lui Enquist, romancier, dramaturg, jurnalist si eseist, au fost traduse in zeci de limbi, de la 'Ochiul de cristal', lucrare publicata in 1961, pana la 'Cartea parabolelor', din 2013. Romanul sau despre regele Christian al VII-lea al Danemarcei, intitulat 'Medicul personal al regelui', i-a adus in 1999 Premiul August, cea mai importanta recompensa literara suedeza, si in…