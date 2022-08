Stiri pe aceeasi tema

- Volumul postum „Confesiuni la Poarta Cerului”, care conține scrierile poetului, prozatorului și publicistului Lucian Avramescu, din ultimul sau an de viața, a ieșit de sub tipar. Cartea ce aduna peste 600 de pagini, a aparut la Editura AMPress, 2022, cu o postfața semnata de jurnalistul Octavian Știreanu,…

- Jurnalistul Cornel Nistorescu, prieten al scriitorului Lucian Avramescu, transmite un gand, in intampinarea evenimentului organizat in memoria poetului Lucian Avramescu, in data de 17 august, ora 17.00, la Muzeul Pietrei, din comuna prahoveana Sangeru. „Muzeul Pietrei ramane un cadou facut de Lucian…

- Pe 17 august, Giorgiana Avramescu m-a invitat sa-i fiu aproape la un eveniment de suflet. Muzeul Pietrei din Sangeru iși va aminti ca luna august este luna poetului Lucian Avramescu. La fel cum s-a intamplat in fiecare din ultimii ani, in preajma zilei sale, nepotul acestuia, marele violonist Alexandru…

- Circulația mașinilor de peste 7,5 tone este restricționata in unele județe Foto: Arhiva. Circulația autovehiculelor de peste 7,5 tone va fi restricționata azi între orele 12 si 20 pe mai multe sectoare de drum, din 15 județe, vizate de avertizari de canicula. Este vorba despre Teleorman,…

- „Nu te-ngrijora, orologiile se strica uneori/Pendula din perete cere șuruburi, piulițe și clește/Timpul doar e fara cusur, nu se defecteaza niciodata/El curge la nesfarșit, nu se oprește”. Pentru ca ” timpul curge indiferent și nu se oprește” -cum a lasat scris poetul Lucian Avramescu intr-una dintre…

- Luna august, devenita emblematica pentru Muzeul Pietrei, din Sangeru – Prahova, prin concertul susținut de Alexandru Tomescu, la vioara Stradivarius, iși va avea și anul acesta continuitate, chiar daca fara prezența fizica a poetului Lucian Avramescu, cel care a gandit evenimentul devenit tradiție.…

- 38 de percheziții domiciliare au fost efectuate, joi, in 19 județe (Prahova, Alba, Arad, Bistrita-Nasaud, Brasov, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Constanta, Dambovita, Dolj, Ilfov, Maramures, Neamt, Olt, Satu-Mare, Sibiu, Suceava, Valcea), dar si in municipiul Bucuresti, la locuintele unor persoane…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu a anunțat luni, 27 iunie, ca rata de promovare la Bacalaureat 2022 a fost de 73,3%. Este cea mai mare rata de promovare din ultimii 12 ani.Din 2009 nu a mai fost o rata atat de mare a celor care iau acest examen de la finalul clasei a XII-a.La Bacalaureat…