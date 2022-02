Stiri pe aceeasi tema

- "Ma tem ca Rusia se afla in faza de semidezintegrare. Daca lucrurile continua la fel, dupa Putin, va avea loc o noua dezintegrare, ca in 1991, doar ca acum nu va mai fi URSS, ci Federatia Rusa", a declarat Akunin, pe numele sau adevarat Grigori Skartisvili, care a anuntat totodata ca tocmai a terminat…

- Reamintim ca Peninsula ucraineana Crimeea a fost anexata in 2014 de Rusia, iar in Donbas, in estul Ucrainei, s-a declansat din acelasi an un razboi cu separatistii prorusi care sunt sustinuti militar si financiar de Kremlin.In contextul in care intre occidentali si Moscova continua negocieri intense…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan indeamna Rusia sa nu invadeze Ucraina, potrivit agentiei oficiale turce de presa Anadolu, relateaza AFP. ”Rusia ar trebui sa reexamneze situatia mondiala si propria situate pentru a depasi aceasta etapa”, le-a declarat Erdogan unor jurnalisti la finalul unei vizite…

- SUA si Rusia au incheiat consultarile in domeniul securitatii de la Geneva, a anuntat luni Departamentul de Stat american, relateaza Reuters. Ambele parti urmeaza sa sustina briefing-uri pentru presa dupa negocierile in privinta carora Washingtonul a sperat ca ar putea elimina pericolul unei noi invazii…

- Ministrii de externe din tarile Aliantei Nord-Atlantice se întrunesc vineri, în format de videoconferinta, pentru a adopta o pozitie comuna în perspectiva reuniunii Consiliului NATO-Rusia din 12 ianuarie consacrate reducerii tensiunilor legate de Ucraina, transmite agenția DPA, citata…

- Rusia a trimis în ultimele saptamâni mercenari în estul Ucrainei controlat de separatiștii pro-ruși dupa ce a masat deja trupe regulate la granița țarii, relateaza Reuters, citând patru surse pe care le-a intervievat sub condiția anonimitații.Moscova a masat cel puțin…

- Sute de parasutisti militari rusi vor efectua saptamana aceasta exercitii in apropierea frontierei cu Ucraina, transmite agentia Interfax, preluata de Reuters.Ministerul apararii de la Moscova a facut anuntul joi, in contextul confruntarii dintre Rusia si Occident privind intentia Ucrainei de a adera…

- Turcia este pregatita sa actioneze ca mediator intre Ucraina si Rusia, a afirmat luni presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, in contextul temerilor Kievului privind o interventie militara rusa, informeaza agentia Reuters. „Fie in calitatea de mediator sau prin discutii directe despre probleme, prin…