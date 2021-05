Stiri pe aceeasi tema

- Incepe numaratoarea inversa. Timișoara va fi, in 2023, Capitala Culturala Europeana, dar activitatea TM2023 este in continuare blocata. Cu pandemie sau fara pandemie, asociația nu poate funcționa pentru ca nu are un consiliu director complet. Dominic Fritz merge impreuna cu liderul CJ Timiș la București,…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, astazi, pe DN 59, pe șoseaua care leaga Stamora Moravița de Timișoara. Un barbat de 35 ani, care venea dinspre Șag inspre Timișoara, la un moment dat, a intrat in coliziune frontala cu un autoturism condus de o femeie de 27 de ani, care circula regulamentar.…

- Reprezentanti ai Comisiei Europene si ai autoritatilor romane s-au intalnit joi, pentru a oferi asistenta tehnica si expertiza in deblocarea proiectului Timisoarei, capitala europeana a culturii 2023.

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia imaginilor care surprind atacului de ieri, din apropierea Garii de Nord din Timișoara, in urma caruia un afgan a murit, iar un altul a fost ranit. In imagini se vede cum victimele impreuna cu un al treilea barbat merg pe trotuarul de pe platforma Nokia, iar din fața…

- Intrebat joi seara, la emisiunea PRESSALERT LIVE, daca crede ca majoritatea formata pe plan local de USR PLUS și PNL va rezista in timp, senatorul Sebastian Raducanu, secretar general al PSD Timiș, a raspuns ca aceasta alianța nu a funcționat de la inceput. „Oricum a inceput total greșit, cu acea taraganare,…

- Incepand de astazi, programul casieriei Aquatim de pe strada Oituz nr. 1, din Timișoara, va fi de luni pana vineri de la 8 – 16. Programul casieriei de pe str. Enric Baader nr. 11 și al celei de pe str. Treboniu Laurian nr. 7A va fi in continuare de luni pana vineri de la 8 […] The post Program nou…

- “Lidl Romania continua investitiile pe plan local prin inaugurarea a doua magazine noi pe data de 25 martie: unul in orasul Timisoara si celalalt in orasul Iasi. Ambele unitati dispun de cate o statie de incarcare pentru automobilele electrice”, se arata intr-un comunicat remis luni de companie. Fiecare…

- Mihai Ritivoiu afirma ca a ajuns sa il regrete pe fostul primar, Nicolae Robu, in comparatie cu actualul edil Dominic Fritz. Despre acesta, liderul PSD Timișoara spune ca nu iși asuma nicio semnatura, iar administrația condusa de acesta duce orașul in colaps financiar. ”Nu credeam ca voi spune asta…