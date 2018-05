Stiri pe aceeasi tema

- (video) Actrita Margot Kidder, cunoscuta in primul rand pentru rolul Lois Lane pe care l-a jucat in filmele ''Superman'' din anii '70 si '80, a murit la varsta de 69 de ani, a anuntat luni o casa de pompe funebre din Montana, citata de Reuters.

- Boston Celtics o conduce pe Philadelphia 76ers cu scorul de 1-0 intr-una dintre semifinalele Conferintei de Est din cadrul ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA). Luni, in primul meci al semifinalei, Boston Celtics s-a impus cu 117-101 in fata propriului public. 83 de puncte…

- Printul William si sotia sa, Kate, i-au dat celui de-al treilea copil al lor nascut luni numele Louis Arthur Charles, relateaza vineri Reuters, AFP si Press Association. "Copilul va fi cunoscut sub numele de Alteta Sa regala Printul Louis de Cambridge", a anuntat palatul Kensington.…

- Regizorul de origine ceha, Milos Forman, a decedat la varsta de 86 de ani, a indicat sambata presa ceha, citata de AFP. "A murit in pace, inconjurat de familie si de cei dragi", a declarat sotia regizorului, Martina, citata de agentia de presa ceha CTK. Foto: (c) www.mubis.es…

- Pianistul american Cecil Taylor, recunoscut ca unul dintre cei mai mari creatori moderni de jazz, a murit la varsta de 89 de ani, a anuntat vineri reprezentantul sau, scrie NEWS.RO, citand AFP.Citeste si: Mircea Negulescu, in ipostaze NEASTEPTATE: Unde a fost SURPRINS fostul procuror in Saptamana…

- Astrofizicianul britanic Stephen Hawking a murit la varsta de 76 de ani, a anuntat un purtator de cuvant al familiei, citat de agentiile internationale de presa. El a incetat din viata in liniste la locuinta sa din Cambridgew in primele ore ale zilei de miercuri.AGERPRES/(AS - editor:…

- Ruthie Ann Miles a fost ranita in urma unui accident de masina. Vedeta implicata in accidentul auto este insarcinata. Din pacate, fata ei, in varsta de 4 ani, a murit in urma impactului, potrivit Reuters.