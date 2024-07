Stiri pe aceeasi tema

- Premierul naționalist al Ungariei, Viktor Orban, a ținut un discurs la Baile Tușnad anti-vest in care a avertizat despre o noua „ordine mondiala” orientata spre Asia, in timp ce și-a exprimat sprijinul in spatele președinției lui Donald Trump. El a mai afirmat ca UE aluneca inspre insignifianța. Orban…

- Prim-ministrul Ungariei va ține un discurs sambata, 26 iulie, la Universitatea de Vara „Tusvanyos” de la Baile Tușnad. Viktor Orban va avea și o intrevedere neoficiala cu omologul sau roman Marcel Ciolacu, conform portalului Maszol.

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat pentru presa germana ca doreste sa faca din problema migratiei un punct central al viitoarei presedintii a Ungariei la Uniunea Europeana, relateaza DPA. Orban a declarat pentru grupul de presa Funke in comentarii publicate duminica aceasta ca saluta pozitia cancelarului…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat pentru presa germana ca doreste sa faca din problema migratiei un punct central al viitoarei presedintii a Ungariei la Uniunea Europeana, relateaza DPA.

- Premierul olandez Mark Rutte a discutat marti cu omologul sau ungar Viktor Orban și s-a declarat „prudent optimist” ca va depasi opozitia liderului de la Budapesta in ceea ce privește candidatura sa la șefia NATO. Rutte are dificultați in a-l convinge pe Orban si inca se confrunta cu concurenta singurului…

- Premierul olandez, Mark Rutte, a declarat marti ca este "optimist prudent" ca Ungaria va renunta la opozitia fata de numirea sa in fruntea NATO, dupa discuțiile cu premierul ungar, Viktor Orban, transmite...

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca l-ar putea sprijini pe premierul olandez Mark Rutte pentru postul de secretar general al NATO numai daca sunt indeplinite anumite conditii, potrivit DPA, preluat de agerpres.ro. Rutte trebuie sa prezinte scuze pentru “remarcile insultatoare” pe care le-a facut…