Scriitorul Luis Sepulveda şi soţia sa au coronavirus Agenția italiana Ansa scrie ca Luis Sepulveda și soția sa Carmen Yanez au fost infectați cu noul virus. Scriitorul chilian, cu domiciliul in Spania, și soția sa au avut primele simptome la doua zile dupa intoarcerea de la un festival literar din Povoa de Varzim, Portugalia. NASA arata efectele neasteptate ale coronavirusului! Ce s-a intamplat cu poluarea din China Infecția a fost confirmata de autoritațile medicale din Asturias. Sepulveda (70 de ani) și soția sa, poeta Carmen Yanez (66 de ani) au fost in Portugalia intre 18 și 23 februarie și primele simptome au aparut pe data de 25, dar momentan… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

