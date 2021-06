Scriitorul francez Michel Host a murit de Covid-19

Stiri pe aceeasi tema

- Michel Host a castigat Premiul Goncourt in 1986 cu romanul "Valet de nuit", despre un antierou care rataceste prin Paris si isi cauta tatal disparut. Cartea, care a divizat criticii, a generat vanzari modeste pentru un Goncourt: 70.000 de exemplare, a afirmat Le Figaro 20 de ani mai tarziu, relateaza…

- Michel Host a castigat Premiul Goncourt in 1986 cu romanul "Valet de nuit", despre un antierou care rataceste prin Paris si isi cauta tatal disparut. Cartea, care a divizat criticii, a generat vanzari modeste pentru un Goncourt: 70.000 de exemplare, a afirmat Le Figaro 20 de ani mai tarziu, relateaza…

- Scriitorul Michel Host, laureat al Premiului Goncourt, cea mai importanta distinctie literara franceza, a murit duminica la Paris dupa ce s-a infectat cu COVID-19, au anuntat marti surse din anturajul sau, relateaza AFP. Michel Host a castigat Premiul Goncourt in 1986 cu romanul "Valet de nuit", despre…

- Scriitorul Michel Host, laureat al Premiului Goncourt, cea mai importanta distinctie literara franceza, a murit dupa ce s-a infectat cu Covid-19, dupa cum au anuntat surse din anturajul sau. Michel Host a castigat Premiul Goncourt in 1986 cu romanul “Valet de nuit”, despre un antierou care rataceste…

- Pfizer va solicita autorizatie de urgenta pentru vaccinul sau anti-Covid pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 2 si 11 ani, incepand din septembrie, informeaza Le Figaro . Anuntul vine la doua zile dupa ce autoritatile americane au anuntat ca și copiii cu varste cuprinse intre 12 si 15 ani ar putea…

- Pastila dezvoltata de Pfizer impotriva Covid ar putea fi disponibila pana la finalul anului, daca studiile clinice pe oameni realizate in Statele Unite și Belgia se vor dovedi de succes. In prezent, nu exista remedii impotriva SARS-Cov-2, in afara de vaccinuri. Potrivit experților, daca pilula va…

- Inca un angajat medical din Republica Moldova a decedat din cauza Covid-19. Este vorba despre Lidia Șeremet, in varsta de 64 de ani, care a activat la Substația de Asistența Medicala Urgenta Cahul. Anunțul a fost facut de catre IMSP Centrul Național de Asistența Medicala Urgenta Prespitaliceasca.

- Președintele Tanzaniei John Magufuli, unul dintre cei mai vocali lideri africani care au negat existența virusului Covid-19, a murit, dupa o absența de doua saptamâni din viața publica, fapt ce a alimentat speculațiile privind infectarea sa cu noul coronavirus. De altfel, Tanzania se declara țara…