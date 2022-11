Stiri pe aceeasi tema

Wilko Johnson, al carui stil de a canta la chitara a reprezentat o influenta majora asupra muzicii punk britanice, a murit luni seara la varsta de 75 de ani, informeaza miercuri BBC.

Barbatul in varsta de 68 de ani, confirmat cu botulism in urma cu doua zile, a murit, miercuri dimineata, la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina, unde era internat in stare grava de o saptamana, a informat Directia de Sanatate Publica (DSP) Olt, informeaza Agerpres.

Arbitrul francez Johan Hamel, in varsta de 42 de ani, a incetat din viata, el suferind un accident vascular cerebral in timpul unui antrenament, potrivit news.ro.

Pictorul francez de origine haitiana Herve Telemaque, asociat cu suprarealismul si curentul artei figurative narative, a murit joi la varsta de 85 de ani in Regiunea Pariziana, unde era spitalizat, a anuntat fiica sa, Elodie-Anne Telemaque, informeaza AFP.

Preafericitul Parinte Arhiepiscop Hrisostom al II-lea, Intaistatatorul Bisericii Ortodoxe a Ciprului, a murit la varsta de 81 de ani, potrivit news.ro.

Autorul de bestseller-uri Peter Robinson a murit la varsta de 72 de ani, a confirmat editorul sau. Scriitorul, nascut in Leeds, era cunoscut pentru seria de carți DCI Alan Banks (Inspector Alan Banks), a caror actiune are loc in Yorkshire.

Dame Hilary Mantel, autoarea trilogiei bestseller „Wolf Hall", a murit la varsta de 70 de ani, a anuntat editorul ei, informeaza BBC, potrivit news.ro.

O fetita in varsta de 7 ani a murit dupa ce o statuie de 200 de kilograme a cazut peste ea in curtea unui hotel din orasul german Munchen, relateaza luni DPA, potrivit Agerpres.