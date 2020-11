Stiri pe aceeasi tema

- Romanul ''Interior Chinatown'', semnat de Charles Yu, a fost desemnat miercuri cea mai buna opera de fictiune in cadrul National Book Awards, unele dintre cele mai prestigioase distinctii literare din Statele Unite, informeaza The Guardian, potrivit AGEPRES. Romanul ''Interior Chinatown'',…

- Democratul Joe Biden a devenit candidatul la alegerile prezidențiale care primește cele mai multe voturi din istoria alegerilor din SUA, scrie The Guardian. Potrivit sursei citate, candidatul democrat a primit, pana acum, 69.759.833 de voturi, precedentul record aparținandu-i lui Barack Obama, cu 69.498.516…

- Democratul Joe Biden a devenit candidatul la alegerile prezidențiale care primește cele mai multe voturi din istoria alegerilor din SUA, scrie The Guardian. Potrivit sursei citate, candidatul democrat a primit, pana acum, 69.759.833 de voturi, precedentul record aparținandu-i lui Barack Obama, cu 69.498.516…

- Totalul cazurilor confirmate de infectare cu noul coronavirus a crescut in Germania cu 16.774, cel mai mare numar inregistrat intr-o zi de la inceputul epidemiei aici, a anuntat Robert Koch Institute joi, 29 octombrie, cand India a devenit a doua tara care a depasit pragul de 8 milioane de contaminari,…

- Autoritatile din domeniul sanatatii se concentreaza mai intai pe imunizarea persoanelor varstnice si vulnerabile și a celor din sectorul medical, au declarat miercuri, 14 octombrie, oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite The Guardian, citat de News.ro.Dr. Soumya Swaminathan,…

- Dupa ce a fost internat trei zile in spital pentru a trata simptomele de coronavirus, Donald Trump s-a intors la Casa Alba. Presedintele american si-a dat jos masca in timp ce era fotografiat. Donald Trump da semne ca respira cu dificultate The Guardian scrie Donald Trump, care este inca infectat,…

- La scurt timp dupa ce China a impus noua lege a securitații naționale în Hong Kong, eliminând practic autonomia orașului, un jurist proeminent al Beijingului a lansat un avertisment agresiv: legea nu a fost menita doar sa suprime protestele din Hong Kong ci sa trimita un mesaj clar Taiwanului…

- Obezitatea crește cu aproape 50% riscul de a deceda din cauza COVID-19. Aceasta ar putea face vaccinurile impotriva bolii mai puțin eficace, potrivit unui studiu efectuat la scara larga folosind date disponibile la nivel global, transmite The Guardian . Riscul reprezentat de coronavirus pentru persoanele…