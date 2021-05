Universitarul si scriitor australian nascut in China Yang Jun va fi judecat saptamana viitoare in China pentru spionaj, dupa ce a petrecut mai mult de doi ani in detentie, a confirmat vineri ministrul de externe al Australiei, Maryse Payne, citata de AFP. Yang Jun este unul dintre cei doi australieni celebri arestati in China pentru spionaj intr-un context de escaladare a tensiunilor dintre Canberra si Beijing. Procesul acestui scriitor nascut chinez si in prezent australian, cunoscut sub pseudonimul literar Yang Hengjun, va incepe joi, a declarat sefa diplomatiei de la Canberra intr-un comunicat.…