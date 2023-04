Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk vrea sa lanseze un start-up de inteligenta artificiala care va rivaliza cu OpenAI, producatorul ChatGPT, a relatat vineri Financial Times, citand persoane familiare cu planurile sale, relateaza Reuters și news.ro.

- O noua era! Așa a descris Bill Gates inteligența artificiala. Intr-un articol pe blogul sau, fondatorul Microsoft in varsta de 67 de ani, a spus ca a fost uimit de doar doua demonstrații tehnologice de-a lungul existenței sale, iar progresul ChatGPT a fost unul dintre ele, din 1980 și pana in prezent.

- Americanul Joe Avery, un fotograf popular de pe Instagram, unde are peste 25.000 de urmaritori, a recunoscut ca este un șarlatan. Portretele sale perfecte sunt ale unor oameni care nu exista și au fost generate de inteligența artificiala, scrie portalul de arta Ars Technica . AI, inteligența artificiala,…

- Primul chatbot cu inteligența artificiala a facut furori in doar cateva luni de la lansare. Microsoft s-a grabit sa integreze sistemul in motorul sau de cautare Bing. Cum era de așteptat, utilizatorii s-au grabit sa-l testeze, iar unii au fost surprinși sa primeasca raspunsuri la care nu se așteptau.…

- Seful Google Search a avertizat asupra capcanelor inteligentei artificiale in chatbot-uri intr-un interviu publicat sambata, in timp ce compania-mama Google Alphabet lupta pentru a concura cu aplicatia de succes ChatGPT, transmite Reuters. ”Acest tip de inteligenta artificiala despre care vorbim acum…

- Cine va fi primul care va combina inteligența artificiala și cautarea pe internet? Daca Microsoft a luat-o inaintea jocului pariind miliarde de dolari pe ChatGPT, rivalul Google tocmai a ripostat lansand Bard, propria sa IA pentru a o integra in motorul de cautare. Generarea textului sau a imaginilor…

- In ultima perioada, o noua aplicatie face furori in randul tinerilor. ChatGPT este un model de inteligenta artificiala la care elevii si studentii apeleaza pentru a-si rezolva temele fara a depune niciun efort. Pentru a intelege care este situatia in Sibiu, reportaerii oradesibiu au vorbit cu mai multi…