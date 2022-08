Stiri pe aceeasi tema

- Principalul cotidian ultraconservator iranian, Kayhan, l-a laudat sambata pe barbatul care l-a injunghiat cu o zi inainte in Statele Unite pe celebrul scriitor britanic Salman Rushdie, autorul cartii "Versetele satanice", care este tinta unei fatwa din partea Iranului de peste 30 de ani, transmite AFP. …

- Atacul asupra lui Salman Rushdie vineri, la inceputul unei conferinte in vestul statului New York, a fost o reamintire puternica a faptului ca un lider islamic a cerut moartea scriitorului indian intr-un edict larg mediatizat, ca raspuns la romanul sau "Versetele satanice" din 1988, relateaza TCA/DPA.…

- Salman Rushdie, autorul cartii ''Versetele satanice'' si tinta unei fatwa din partea Iranului timp de peste 30 de ani, a fost conectat la un ventilator dupa ce a fost injunghiat in gat si in abdomen, vineri, in statul New York, de un barbat care a fost arestat, relateaza AFP.

- Cunoscutul scriitor Salman Rushdie, autorul Versetelor Satanice, a fost injunghiat in timpul unui interviu, la New York. Acesta a fost amenintat cu moartea de mai multe ori din cauza cartilor sale. Scriitorul Salman Rushdie a fost injunghiat. Acesta este autorul celebrelor Versete Satanice. Incidentul…

- Salman Rushdie, romancierul de origine indiana care a primit ordinul de a fi ucis de Iran in 1989 din cauza scrierilor sale, a fost atacat pe scena la un eveniment din New York. Se pare ca acesta a fost injunghiat, potrivit poliției statului New York și unui martor ocular. Un barbat s-a repezit pe scena…

- Scriitorul britanic Salman Rushdie, in varsta de 75 de ani, autor ale carui scrieri i-au adus amenintari cu moartea din partea Iranului in anii 1980, a fost injunghiat vineri, cand se pregatea sa tina o prelegere la un eveniment in New York.

- Autorul Salman Rushdie, vizat de amenințari cu moartea din partea Iranului dupa ce a scris ”Versetele satanice”, a fost atacat pe o scena din statul New York, relateaza Associated Press . Martorii au povestit ca au vazut un barbat alergand spre scena și lovindu-l cu pumnii sau injunghiandu-l pe Rushdie.…