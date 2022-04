Stiri pe aceeasi tema

- Cațiva clerici ai Bisericii Ortodoxe din Moldova „in mod absolut nejustificat, au indemnat credincioșii la ura interetnica și dezbinare, in contextul razboiului din Ucraina. Mitropolia Moldovei anunța ca aceste cazurile au fost documentate și vor fi sancționate conform canoanelor eclesiale la judecata…

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu a anuntat ca maine, 4 aprilie va fi zi de doliu national pentru victimele razboiului din Ucraina. "Suntem socati, alaturi de o lume intreaga, de masacrul din orasul Bucea de langa Kyiv. Moldova condamna cu fermitate aceste crime impotriva umanitatii, la fel…

- Infracțiunile au scazut in Moldova la zero dupa declanșarea razboiului in Ucraina. Acest fapt s-ar datora in mare parte solidarizarii moldovenilor cu drama prin care trec vecinii noștri ucraineni, considera ministra de interne, Ana Revenco, declarație facuta in cadrul emisiunii „Puterea a patra” de…

- Primii 293 de refugiați din Ucraina au avut ieri coridor verde pentru a zbura din Chișinau spre Frankfurt și Istanbul, iar peste citeva zile alte sute vor zbura spre Barcelona și Varșovia, anunța ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu. Acesta a precizat ca formularul pentru organizarea curselor charter…

- Copiii din Ucraina au mers la un spectacol organizat de Teatrul Fara Nume, din Chișinau. Clovnul Slava le-a pregatit celor mici mai multe surprize si a incercat sa-i faca pe copii sa uite de razboi.Pe scena au evoluat si grupuri de dansatori din Moldova.

- Ambasadorul Romaniei in R.Moldova, Daniel Ionița, vine cu un mesaj de mulțumire adresat cetațenilor și autoritaților de la Chișinau pentru efortul depus in gestionarea crizei umanitare provocate de Rusia in Ucraina. Totodata, diplomatul indeamna populația sa nu cada prada știrilor false și sa se informeze…

- Mai multe curse cu destinația Ucraina au aterizat astazi la Chișinau, anunța șefa statului, Maia Sandu, care a subliniat ca „vor avea grija de acești oameni”. Aceasta a mai menționat ca la punctele de trecere cu Ucraina se atesta o creștere a fluxului de tranzit, iar instituțiile responsabile instaleaza…

- Pe fondalul acțiunilor militare declanșate in Ucraina, este important ca cetațenii, forțele politice din R.Moldova sa pastreze calmul și sa ramina uniți in fața pericolului. O asemenea declarație a fost facuta pentru portalului Noi.md de liderul Mișcarii Voievod, Nicolae Pascaru. Activistul a precizat…