- Județul Bacau a fost onorat sa il aiba ca participant la Concursul de alergare montana ,,Legendele Nemirei”, de la Slanic-Moldova, care promoveaza potențialul turistic al zonei, precum și la ,,Maratonul Recunoștinței”, concurs organizat la Targu-Ocna, intru cinstirea eroilor romani cazuți in luptele…

- Printre comunicatele Grupului de Comunicare Strategica era si unul difuzat la sfarsitul lunii trecute, prin care eram informati de numarul amenzilor aplicate. Astfel, conform respectivului comunicat; “In ultimele 24 de ore, … au fost intocmite 15 dosare penale, sub aspectul savarșirii infracțiunii de zadarnicirea…

- Serviciul Roman de Informatii a transmis un comunicat in care avertizeaza romanii despre pericolul unui virus troian pe dispozitivele mobile. „In contextul asociat pandemiei de SARS-CoV-2 a fost identificata o campanie de distribuire de malware care vizeaza furtul de credentiale bancare de pe terminalele…

- Intrucat situația o impune, Teatrul Municipal „Bacovia” iși propune sa fie alaturi de spectatorii fideli pana in luna mai, pentru a face șederea acasa mai placuta și, din acest motiv, va difuza trei spectacole online, in zilele de vineri (ora 18.00), sambata (ora 11.00) și duminica (ora 18.00). „Din…

- Printr-un comunicat de presa, conducerea Teatrului Municipal „Bacovia” anunța publicul ca a luat decizia de de a amana Festivalul Bacau Fest Monodrame. „Intrucat situația nu ne permite la acest moment, suntem forțați sa amanam pentru o data ulterioara Bacau Fest Monodrame. Acesta era programat sa se…

- Soprana Maria Miler, originara din cartierul Cireșoaia al orașului Slanic Moldova, se numara in aceste zile care stau sub semnul izolarii sociale impuse de pandemia de COVID-19 printre concurenții inscriși in primul Concurs liric online organizat in Italia pe Facebook. Concursul este organizat, pe baza…

- Ca sa avem un viitor, trebuie sa avem grija de prezent, fiecare om, fiecare instituție, in bucațica sa de Univers. Nu e un timp al individualismului – deși arta poate fi considerata un act egotist, uneori, e un timp al lui ”IMPREUNA”, pentru ca avem nevoie unii de alții sa continuam… Prin ARTA am rezistat,…

- Duminica, 15 martie, puteți vedea la Teatrul Municipal „Bacovia”, de la ora 18.00, ”Sambata Gandhi Tacea”, un spectacol 16+, nemaipomenit, plin de culoare, care m-a captivat pe toata durata sa. Premiera – o premiera absoluta in Romania – a avut loc pe 14, și 16 februarie 2020. Piesa, premiata in anul…