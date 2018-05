Stiri pe aceeasi tema

- Regizoarea libaneza Nadine Labaki, laureata a Premiului juriului la Cannes, a lansat sambata un apel "sa nu mai continuam sa intoarcem spatele si sa ramanem orbi la suferinta" copiilor de pe strazi si maltratati, relateaza AFP, informeaza Agerpres."Am vrut sa va invit sa reflectati, pentru…

- Romanele “The White Book” de Han Kang și “Flights” de Olga Tokarczuk se regasesc pe lista scurta a prestigiosului premiu literar Man Booker International Prize, care recompenseaza o opera straina tradusa in engleza și publicata in Regatul Unit

- Engleza i-a jucat feste presedintelui francez Emmanuel Macron, in timpul vizitei de trei zile in Australia. Cunoscut ca excelent vorbitor de limba engleza, Emmanuel Macron a avut prima sa scapare lingvistica dupa ce folosit un "false friend", un cuvant asemanator, dar cu inteles diferit.

- Elevul Andrei Nistorescu (clasa a XII-a A), de la Colegiul Național „Iulia Hasdeu” din Lugoj, a reușit performanța sa se afle și anul acesta printre premianții Concursului național de discurs public in limba engleza „Publik Speaking”. Daca anul trecut a obținut doar o mențiune la faza naționala,…

- Editia on line a cotidianului L'Equipe a scris, sambara, ca poloneza Agnieszka Radwanska s-a jucat cu nervii Simonei Halep, in meciul pe care jucatoarea poloneza l-a castigat in turul al treilea al Miami Open.

- O noua carte, abia iesita de sub lumina tiparului, imbogateste, in aceste zile, zestrea publicistica a Husului! Scriitoarea prof. Lina Codreanu a publicat, prin intermediul editurii “Detectiv literar”, cea mai recenta scriere a sa, numita “Rasfrangeri critice”. “Abia aparuta, cartea mea isi cauta prieteni”,…

- Timișorenii interesați de pedagogia Montessori iși pot inscrie acum copiii la grupa speciala in limba engleza. Aceasta este cea mai recenta componenta a sistemului Montessori in orașul de pe Bega. Dovada interesului parinților este și deschiderea inca unui sediu.

- Castleford Tigers, vicecampioana Superligii engleze la rugby in XIII, l-a concediat pe jucatorul Zak Hardaker, care a fost depistat pozitiv la un test efectuat inaintea finalei cu Leeds Rhinos de anul trecut, a anuntat clubul englez. Hardaker a fost initial suspendat din toate competitiile pentru un…