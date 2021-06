Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbați irakieni in varsta de 27 de ani au fost inculpați pe 14 iunie pentru omucidere intenționata și tentativa de jaf cu violența care a dus la moarte, la o luna dupa ce un șofer roman de camion in varsta de 38 de ani a murit din cauza ranilor provocate de ei, pe autostrada A28, la Translay, in…

- Marine Le Pen, unul dintre liderii opozitiei din Franta, a condamnat vehement, marti, agresiunea care l-a vizat pe presedintele Emmanuel Macron, catalogand incidentul drept "inadmisibil", anunța Mediafax. "Este inadmisibil sa fie atacat fizic presedintele Republicii. Eu sunt principala opozanta…

- Stabilita in Franta din 1983, Marina Anca are o poveste fascinanta de viata. A lucrat sapte ani cu marele Yves Saint Laurent, scrie carti bilingve pentru copii, iar de un an are propria editura in Franta.

- Zeci de mii de oameni au manifestat, miercuri dupa-amiaza, la Paris, la apelul politistilor, care au denuntat violenta cu care se confrunta in exercitarea profesiei lor si lipsa de raspuns a justitiei, prea blanda – sustin ei – cu indivizii care agreseaza fortele de ordine. In fata sediului Adunarii…

- Ziarista si scriitoarea americana Gloria Steinem, simbol al feminismul in Statele Unite, a fost recompensata miercuri cu Premiul Printesa de Asturias pentru Comunicare si Stiinte Umane pe anul 2021, la care optau 36 de candidati de 16 nationalitati, relateaza EFE. Gloria Steinem, cofondatoare…

- Liderii UE au promis in cadrul Summitului de la Porto sa ajute oamenii sa depașeasca loviturile economice produse de pandemie și sa reziste in fața provocarilor generate de noile politici ecologice și digitale – in parte prin recunoașterea dreptului la invațare continua și recalificare pentru lucratorii…

- Doi soți din Olanda au devenit primii europeni care vor locuie intr-o casa construita complet cu o imprimanta 3D. Cuplul din Olanda se muta in prima casa ridicata integral cu o imprimanta 3D. Construcția propriu-zisa a durat 5 zile Elize Lutz, in varsta de 70 de ani, și Harrie Dekkers, in varsta de…

- Racheta europeana Vega, care a inregistrat un esec in toamna anului 2020 finalizat cu distrugerea a doi sateliti, a fost lansata cu succes in noaptea de miercuri spre joi de la Centrul spatial Kourou din Guyana Franceza si a reusit sa plaseze pe orbita mai multi sateliti, inclusiv Pleiades Neo 3,…