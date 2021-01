Stiri pe aceeasi tema

- O declarație a lui Ion Țiriac despre Serena Williams a ajuns în presa americana: omul de afaceri o sfatuia pe aceasta sa se retraga din tenisul de performanța daca are puțina decența. Comentariul omului de afaceri român a fost comentat într-o maniera proprie de Alexis Ohanian, soțul…

- Un roman de 37 de ani, stabilit in Spania, si-a ucis sotia, in fata copiilor, iar apoi s-a sinucis, inainte de finalul anului 2020. Tragedia s-a petrecut in localitatea Torrejon de Ardoz, oras situat in apropiere de Madrid si care este locuit, in proportie de circa 75%, de cetateni straini.

- Gary McAllister (56 de ani), „secundul” lui Steven Gerrard la Rangers, a vorbit in termeni elogioși despre Ianis Hagi (22), mijlocașul roman care a redevenit titular la echipa scoțiana. Ianis a inceput din primul minut ultimele meciuri ale lui Rangers, victoriile cu St. Johnstone (3-0) și Hibernian…

- Scriitoarea feminista cameruneza Djaili Amadou Amal, a carei nazuinta este de a "duce mai departe vocea femeilor din Sahel", i-a cucerit pe tinerii membri ai juriului prestigiosului premiu Goncourt al Liceenilor cu "Les Impatientes", un roman cu o puternica dimensiune autobiografica, ce exploreaza…

- Primul lung-metraj al regizoarei clujene Cecilia Felmeri, Spirala a castigat premiul special al juriului la editia a 61-a a Festivalului International de Film de la Salonic. In filmul intitulat Spirala este vorba despre un triunghiamoros ciudat intre un barbat si doua femei, ce are loc intr-o casape…

- Un medic roman la Madrid povestește cum s-au imparțit doctorii pentru a-i trata pe pacienții cu Covid. Colegii Cristinei Vaduva s-au impartit inca de la inceput in doua echipe, in functie de varsta, scrie Mediafax.

- Ion Țiriac nu mai are rabdare și e pregatit sa faca o schimbare importanta in ATP și WTA. Din cauza conflictului cu municipalitațile orașului Madrid, acesta intenționeaza sa mute turneul la Berlin, in capital Germaniei. Fricțiunile dintre afaceristul roman și primarul din Madrid dureaza deja de mai…