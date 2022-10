Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Stancu a cucerit, joi noapte, medalia de bronz in finala probei de 800 de metri liber, de la Campionatele Mondiale de inot pentru juniori de la Lima. Romanul a inotat in ultimul act al probei de 800 de metri liber, unde s-a clasat pe locul 3, adjudecandu-și medalia de bronz. Deși a fost multa vreme…

- Eugen Sabau, un roman inchis in Spania dupa ce a impuscat patru oameni, a solicitat si a primit dreptul de a fi eutanasiat. In schimb, justiția spaniola refuza sa-i indeplineasca ultima dorința. UPDATE 15.00 Eugen Marin Sabau a fost eutanasiat in prezența rudelor sale, la Spitalul Penitenciar Terrassa…

- Un roman plecat in Spania a defalcat cat il costa sa traiasca in Spania, de unul singur, in chirie.Romanul a pus toate cheltuielile pe hartie și a ajuns la 1.880 de euro, fara o vacanța sau ieșitul la o terasa. Așa cum era de așteptat, alți romani din Spania, care au vazut postarea, au facut cateva…

- Raul Feher (25 de ani) e din Zalau, s-a mutat de la 4 ani in Spania, iar joi o va intalni pe CFR Cluj in Conference League. Stoperul lui Inter Club d'Escaldes se bucura de intalnirea cu compatrioții, deși recunoaște ca va fi mai greu decat ar fi fost cu Pyunik. Meciul tur al duelului din turul 2 preliminar…