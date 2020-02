Stiri pe aceeasi tema

- Scriitoarea Mary Higgins Clark, supranumita „Regina suspansului”, a murit vineri, in casa ei din Florida, la varsta de 92 de ani, a anuntat editura Simon & Schuster, scrie news.ro.Higgins Clark a scris peste 40 de romane pe parcursul unei cariere de mai mult de patru decenii. Cartile ei…

- Higgins Clark a scris peste 40 de romane pe parcursul unei cariere de mai mult de patru decenii. Cartile ei au fost vandute in peste 100 de milioane de exemplare doar in Statele Unite. Multe dintre ele au fost adaptate pentru televiziune, printre ele - „The Cradle Will Fall" (1983), „Moonlight Becomes…

- Scriitoarea americana Elizabeth Wurtzel, autoarea "Prozac Nation", o carte de referinta despre depresia cronica, a murit marti la varsta de 52 de ani in urma unui cancer, potrivit publicatiei americane New York...

- Scriitoarea americana Elizabeth Wurtzel, autoarea bestsellerului "Prozac Nation", lansat in 1994, in care a vorbit despre lupta sa cu depresia și dependența de droguri, a murit la varsta de 52 de ani, intr-un spital din New York, din cauza unui cancer mamar, potrivit latimes.

- NBA a inceput anul 2020 in doliu: a anunțat moartea celui care a fost timp de 30 de ani președintele NBA, David Stern (77 de ani). Acesta nu a reușit sa iși revina, dupa ce a suferit un accident cerebral vascular, intr-un restaurant din New York, la 17 decembrie 2019.

- Cateva milioane de britanici au vazut saptamana trecuta mesaje primite pe rețelele de socializare potrivit carora regina Elizabeth II ar fi murit. Zvonul a luat proporții suficiente de mari incat Palatul Buckingham sa fie nevoit sa infirme oficial zvonul, afirmand ca regina de 93 de ani este cat se…

- Tabloul "Retrato de una mujer de blanco" (Femeie in alb), pictat de artista mexicana Frida Kahlo, s-a vandut la licitație cu suma de 5,8 milioane de dolari, scrie Agerpres. Licitația a fost organizata de casa Christie's la New York. "Femeia in alb" a devenit astfel cel mai scump tablou al Fridhei Kahlo…

- Durere de necuprins, intr-o familie din comuna buzoiana Bisoca. Un tanar de 24 de ani și-a pierdut viața la inceputul acestei saptamani, dupa ce un arbore pe care incerca sa il taie i-a cazut fix in cap, omorandu-l pe loc. George M. facea parte dintr-o familie de oameni simpli, dar muncitori. La cei…