Scriitoarea americană Mary Higgins Clark a murit la vârsta de 92 de ani Scriitoarea americana Mary Higgins Clark, &"regina suspansului&", a murit la vârsta de 92 de ani, a anunțat editura Simon and Schuster, relateaza AFP.

Mary Higgins Clark, unul dintre cei mai vânduți scriitori, a murit &"înconjurata de familie și prieteni&", a indicat vineri editura.





Thank you for your words \uD83D\uDE13#RIP #MaryHigginsClark #writer https://t.co/ZeRbMnXsCV — Writer's Flow (@writersflow) February 1, 2020





A true master of suspense, RIP #maryhigginsclark



