Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Federatiei Romane de Canotaj, Elisabeta Lipa, a declarat ca organizatia pe care o conduce scrie istorie dupa ce a calificat 36 de canotori la Jocurile Olimpice de la Tokyo. „Scriem istorie, pentru ca trimitem cei mai multi canotori romani la Olimpiada dupa momentul introducerii regatelor…

- Beyonce scrie din nou istorie. Are cele mai multe trofee din istoria The Image Awards la categoria muzica. A adunat in total 22. Vestea vine la cateva saptamani dupa ce cantareața a facut istorie la premiile Grammy, cu un record de 28 de statuete. Printre caștigatorii ediției de anul acesta a The Image…

- Dupa Danemarca, mai multe țari au oprit vaccinarea cu serul produs de AstraZeneca, dupa ce au fost semnalate probleme de coagulare a sangelui la unii pacienți. Este o masura preventiva, pentru a investiga daca se poate vorbi de o legatura intre administrarea vaccinului si reactiile adverse. Pentru moment,…

- O femeie de 37 de ani, care avea COVID-19, a nascut la Spitalul Clinic de Obstetrica – Ginecologie „Elena Doamna” din Iasi patru baieti care sunt perfect sanatosi, scrie Mediafax.ro. Cazul reprezinta o premiera pentru medicina din Romania. Echipa medicala a Spitalului Clinic de Obstetrica – Ginecologie…

- Cea mai buna jucatoare romanca de tenis a momentului, Simona Halep, este spectaculoasa. Este spectaculoasa, nu numai ca performanța, ci și ca adaptare rapida in teren, in momente critice. Exista o analiza a jocului, nu numai a Simonei, care o scoate in evidența și prin aceste calitați. Nu degeaba romanca…

- Deputatul Bogdan Ivan a declarat ca actuala Guvernare nu investește, ci doar taie bugetele alocate fiecarei ramuri in parte: sanatate, educație, investiții, etc. „Au respins toate amendamentele la Bugetul de Stat, in comisii. Romania putea face istorie!”, a declarat social-democratul. Deputatul Bogdan…

- Nasa scrie istorie, dupa ce vehiculul Perseverence a ajuns pe Marte. Acesta a aterizat pe suprafața planetei roșii, dupa o calatorie de 6 luni și jumatate. Este una dintre cele mai complexe misiuni ale Agenției Spațiale Americane, care vrea sa afle daca exista sau nu forme de viața pe planeta vecina.…

- Nasa scrie istorie, dupa ce vehiculul Perseverence a ajuns pe Marte. Acesta a aterizat pe suprafața planetei roșii, dupa o calatorie de 6 luni și jumatate. Este una dintre cele mai complexe misiuni ale Agenției Spațiale Americane, care vrea sa afle daca exista sau nu forme de viața pe planeta vecina.…