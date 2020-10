#ScreeningHistory 100 de ani de animație românească, celebrați la Animest.15 La aniversarea a 100 de ani de la premiera pe marele ecran a primului film romanesc de animație, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest organizeaza, in perioada 9-15 noiembrie, o ampla retrospectiva dedicata celor mai importante momente din istoria cinematografiei animate autohtone. Sub umbrela #ScreeningHistory, campania de imagine a celei de-a 15-a ediții reunește cateva dintre cele mai indragite personaje create de artiștii romani ai secolului, invitand iubitorii de film de animație sa descopere o selecție ampla de filme de arhiva, titluri care s-au remarcat in ultimii ani in… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

