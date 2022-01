„Scream” a urcat pe prima poziţie în box office-ul românesc de weekend Lungmetrajul horror „Scream”, cu Neve Campbell si Courteney Cox in distributie, a urcat doua locuri, dupa al doilea weekend de la lansare, pana pe primul, generand incasari de 250.713 de lei. „Omul-Paianjen: Niciun drum spre casa” nu se regaseste in top 10, iar alte sase filme au revenit in clasament. Actiunea din al cincilea film al seriei „Scream” are loc la 25 de ani dupa ce o serie de crime brutale a socat linistitul oras Woodsboro, cand un nou ucigas poarta masca Ghostface si incepe sa urmareasca un grup de adolescenti pentru a reinvia secretele din trecutul mortal al orasului, iar Sidney… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

