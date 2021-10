Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele clipe din viata tinerei din Cluj, ucisa cu bestialitate de un recidivist langa Oradea , au fost surprinse de o camera de supraveghere. Femeia, absolventa a doua facultati, kinetoterapeut, este vazuta alaturi de cel care avea sa-i fie calau mergand pe langa o bicicleta, pe un drum laturalnic…

- Daca in urma cu doua luni, Cristian Boureanu și Laura Dinca iși anunțau desparțirea, dupa o relație de mai bine de șase ani, ei bine, acum afaceristul a fost surprins de cei mai buni paparazzi, cei de la SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, in compania unei blondine focoase,…

- Un urs si un mistret s-au intalnit intr-o padure din Caras-Severin. In imaginile surprinse de o camera de monitorizare a faunei se observa ca animalele se analizeaza de la distanta, dar nu devin agresive, intalnirea fiind una pasnica.

- „Un infirmier mi-a salvat viata si este a doua oara cand se intampla acest lucru”, a declarat Papa Francisc in cadrul unui interviu acordat postului de radio spaniol COPE. Intr-un scurt extras din acest interviu care va fi difuzat miercuri, Papa glumeste pe seama sanatatii sale si raspunde „inca sunt…

- Un polițist din Alba aflat in timpul liber și un prieten de-al sau, au salvat viața victimei unui accident de circulație la care au ajuns din intamplare. Cei doi au observat un autoturism rasturnat in care era prins un barbat. A fost imposibil sa il scoata din mașina și au sunat imediat la 112. Intre…

- Nu putine sunt situatiile in care soferii inconstienti ignora semnalizarea de la trecerile la nivel si forteaza traversarea printre barierele aflate in pozitia orizontala, considerand ca astfel fenteaza trenul.Un astfel de caz a fost surprins de camerele de luat vederi de la trecerea la nivel cu calea…

- Momente dramatice surprinse de o camera de supraveghere. Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emoțional. In imagini se observa cum la o trecere cu calea ferata o mașina este lovita in plin de o garnitura.

- Un polițist a povestit cum a acționat echipajul Brigazii Rutiere prezent la fața locului.”Eram prima mașina in intersecție, cand am vazut ca elicopterul zboara la joasa inalțime! Ne-am dat seama imediat ca ceva nu este in regula și am oprit autospeciala, sarind de la volan și oprind circulația celorlalte…