„Scotocind” prin gospodării: INS spune cum și-au drămuit românii banii Economiile au reprezentat anul trecut, in medie, pe o gospodarie 807 lei lunar, ceea ce a insemnat 14,2% din veniturile totale, in scadere fata de anul precedent cu doua puncte procentuale, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica. Situatia pe categoriile de gospodarii analizate se prezinta astfel: gospodariile de pensionari au economisit in medie +15,4% din venituri, cele de lucratori pe cont propriu in activitati neagricole +14,7%, cele de salariati +14,1%, cele de agricultori +9%, in timp ce, nivelul cel mai scazut al economiilor, de +4,5%, s-a inregistrat la gospodariile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Economiile au reprezentat anul trecut, in medie, pe o gospodarie 807 lei lunar, ceea ce a insemnat 14,2% din veniturile totale, in scadere fata de anul precedent cu doua puncte procentuale, conform datelor publicate de Institutul National de Statistica. Situatia pe categoriile de gospodarii analizate…

- Productia de lapte a scazut in anul 2021 fata de anul 2020 cu 1,77%, iar productiile de lana si de oua au crescut cu 0,7%, respectiv cu 9%, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Conform INS, productia de lapte de vaca (inclusiv pentru consumul viteilor) in anul 2021…

- Impozitele asupra veniturilor, contributiile la bugetele de asigurari sociale, cotizatiile si alte impozite si taxe au detinut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodariilor, in 2021, ridicandu-se in medie la suma de 1.620 lei lunar pe o gospodarie. Din acestea, impozitul pe salariu a…

- Potrivit datelor centralizate de Institutul National de Statistica, veniturile totale, in termeni nominali, au fost anul trecut, in medie, de 5.683 lei lunar pe gospodarie si de 2.243,4 lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv, cu 10,5% fata de 202

- Impozitele asupra veniturilor, contributiile la bugetele de asigurari sociale, cotizatiile si alte impozite si taxe, au detinut o pondere de 33,2% din cheltuielile totale ale gospodariilor, in 2021, ridicandu-se in medie la suma de 1.620 lei lunar pe o gospodarie, transmite Agerpres. Din acestea, impozitul…

- Veniturile totale medii lunare au reprezentat, in 2021, in termeni nominali, 5.683 de lei pe gospodarie si 2.243 de lei pe persoana, in crestere cu 8,9%, respectiv cu 10,5% fata de anul precedent, potrivit datelor facute publice marți, 7 iunie, de Institutul National de Statistica (INS).Cheltuielile…

- Potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS) publicate miercuri, cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul IV 2021, in medie, de 5.291 lei lunar pe gospodarie (2.093 lei pe persoana) si au reprezentat 87,4% din nivelul veniturilor totale.Veniturile banesti au fost, in…

- ”Veniturile totale medii lunare au reprezentat in trimestrul IV 2021, in termeni nominali, 6.055 lei pe gospodarie si 2.395 lei pe persoana. Cheltuielile totale ale populatiei, au fost, in trimestrul IV 2021, in medie, de 5.291 lei lunar pe gospodarie (2.093 lei pe persoana) si au reprezentat 87,4%…