Stiri pe aceeasi tema

- Agentii de politie din Marea Britanie aflati in misiuni de patrulare au alimentat autospecialele din dotare cu alt tip de combustibil decat cel corespunzator de aproape 300 de ori in cursul anului 2017, relateaza duminica Press Association. Aceste greseli au dus la cheltuirea a peste 50.000 de lire…

- Cel puțin 3 persoane au fost ucise si 50 au fost ranite, astazi, in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina a intrat in multime in acest oras din landul Rhenania de Nord-Westphalia. Politia locala…

- Ucraina a avertizat vineri ca le va interzice alegatorilor rusi accesul in consulatele tarii lor pentru a vota duminica in alegerile prezidentiale ruse, care au loc la patru ani de la anexarea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre Moscova, scrie Le Figaro. Pe pagina sa de Facebook, ministrul…

- Astazi se implinesc 100 de ani de la primul caz de imbolnavire cu gripa spaniola, pandemia care a rapus cel putin 50 de milioane de oameni in intreaga lume. In total, in anii 1918-1919, virusul a afectat a treia parte din populația globului.

- Jaful secolului a fost dat in Brazilia, iar hoții au fugit cu cinci milioane de dolari in mai puțin de șase minute. Mai ceva ca-n filme! Cinci barbați au furat cinci milioane de dolari, bani gheața, dintr-un avion care trebuia sa decoleze de pe aeroportul din Sao Paolo, Brazilia, cu destinația…

- Informații noi in cazul otravirii fostului spion rus in Anglia. Poliția britanica a anunțat ca impotriva lui Serghei Skripal și a fiicei sale a fost folosit un gaz iritant. Deocamdata nu este clar despre ce tip de otrava este vorba.

- Politistii brașoveni au deschis o ancheta dupa ce, duminica, mai multi proprietari de masini si-au gasit vehiculele vandalizate. Mai mulți șoferi care și-au lasat mașinile parcate pe Strada 13 Decembrie s-au trezit cu oglinzile rupte. Autoturismele lor au fost vandalizate sambata noaptea, iar din imaginile…

- La agentia norocoasa din Moara de Foc s-au jucat 700 de bilete duminica trecuta. Unul dintre bilete, pe care s-au jucat trei variante, a fost castigator si un iesean a devenit milionar in euro peste noapte. Premiul cel mare la „6 din 49" care s-a castigat la agentia amintita mai sus este in valoare…