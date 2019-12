Stiri pe aceeasi tema

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a cerut joi guvernului britanic "sa negocieze si sa accepte" organizarea unui nou referendum de independenta, dand asigurari ca Scotia nu va da curs Brexitului programat sa se produca la 31 decembrie, transmite AFP, citata de Agerpres.

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a cerut joi guvernului britanic 'sa negocieze si sa accepte' organizarea unui nou referendum de independenta, dand asigurari ca Scotia nu va da curs Brexitului programat sa se produca la 31 decembrie, transmite AFP. 'Cerem astazi guvernului britanic sa negocieze…

- Premierul britanic Boris Johnson trebuie sa se "concentreze asupra realitații" și sa recunoasca faptul ca Partidului Național Scoțian i s-a oferit un mandat de a organiza un nou referendum pentru independența, a declarat liderul regional Nicola Sturgeon, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Citește…

- Premierul britanic, Boris Johnson, i-a transmis vineri seara prim-ministrului scotian, Nicola Sturgeon, ca se opune unui nou referendum privind independenta Scotiei, dar liderul de la Edinburgh a cerut respectarea dorintei scotienilor, anunța MEDIAFAX.Boris Johnson a sunat-o pe Nicola Sturgeon…

- Premierul britanic conservator Boris Johnson si liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn s-au atacat reciproc pe tema Brexitului in prima lor debatere televizata, cu speranta sa obtina cateva voturi in alegerile legislative anticipate de la 12 decembrie, relateaza AFP.

- Premierul britanic Boris Johnson se pregatea miercuri de o campanie electorala ”dificila”, la o zi dupa ce deputatii s-au pronuntat in favoarea unor alegeri legislative anticipate in decembrie, cu obiectivul de a transa problema Brexitului, care dureaza in Marea Britanie de peste trei ani, relateaza…

- Premierul britanic Boris Johnson a repetat constant ca Regatul Unit va iesi din UE pe 31 octombrie, cu sau fara un ''acord de divort''. El nu a explicat cum va respecta aceasta promisiune fara a incalca aceasta lege votata in regim de urgenta de deputati la inceputul lunii septembrie si care il constrange…

- Emmanuel Macron, președintele Franței, i-a spus lui Boris Johnson, premierul Marii Britanii, ca Uniunea Europeana va decide pana la sfarșitul acestei saptamani daca va accepta un acord pentru Brexit așa cum a fost propus de catre Londra. In timpul unei discuții telefonice purtate in acest weekend cu…