- Premierul britanic Boris Johnson (conservator) a respins duminica ideea organizarii unui nou referendum pentru independenta Scotiei, in timp ce Partidul Laburist, cea mai mare forta de opozitie din Regatul Unit, a sugerat ca nu ar incerca sa opreasca un astfel de demers, informeaza EFE. …

- Lidera Partidului National Scotian (SNP) Nicola Sturgeon a anuntat, vineri, ca va cere inainte de Craciun sa i se permita organizarea unui nou referendum pentru independenta Scotiei, transmite...

- Lidera Partidului National Scotian (SNP) Nicola Sturgeon a anuntat vineri ca va cere inainte de Craciun sa i se permita organizarea unui nou referendum pentru independenta Scotiei, transmite Reuters, scrie Agerpres.

- "Ce vrem? Votul poporului! Cand il vrem? Acum!", este scris pe pancartele purtate de manifestanti. Manifestantii au defilat din zona Hyde Park catre Parlament, unde deputatii dezbat noul acord cu privire la Brexit dintre Londra si Bruxelles. Brexitul, initial prevazut pentru 29 martie 2019, a fost amanat…

- Scotia trebuie sa organizeze un referendum pentru independenta în 2020 si va cere în curând puterile necesare pentru ca aceasta consultare populara sa se desfasoare legal, a declarat marti primul ministru si lidera Partidului National

- Fostul premier britanic David Cameron a dezvaluit pentru BBC ca, in 2014, a cerut Reginei Elizabeth, care in mod tradițional este neutra din punct de vedere politic, sa intervina și sa dea un semnal inaintea referendumului pentru independența Scoției, temandu-se de un rezultat negativ pentru Marea Britanie,…

- La Berlin, Nicola Sturgeon a declarat ca, in cazul in care Marea Britanie se va retrage din Uniunea Europeana fara niciun acord Brexit, Scotia ar putea organiza in 2020 un nou referendum privind independenta. „Am putea organiza (referendum pentru independenta -n.red.) anul viitor", a afirmat…

- Scoțienii ar vota acum pentru separarea de Regatul Unit, potrivit unui sondaj realizat de Michael Ashcroft, acesta fiind prima cercetare sociologica majora de dupa mai 2017 ce arata ca cei care vor independența sunt majoritari, transmite Reuters. Întrebați cum ar vota la un referendum…