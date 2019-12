Telekom Romania anunta prelungirea mandatului lui Miroslav Majoros, in pozitia de CEO

Grupul de companii Telekom Romania anunta prelungirea cu un an a mandatului lui Miroslav Majoroš in pozitia de CEO, incepand cu data de 1 ianuarie 2020. Miroslav Majoroš a fost numit in pozitia de CEO al Telekom Romania la 1 ianuarie… [citeste mai departe]