- Premierul britanic Boris Johnson si presedintele Consiliului European Charles Michel sunt de acord ca s-au facut unele progrese in negocierea relatiei post-Brexit intre Uniunea Europeana si Regatul Unit, dar exista in continuare divergente semnificative in unele chestiuni, a declarat miercuri un…

- BRUXELLES, 1 oct - Sputnik. Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat astazi lansarea procedurii de infringement impotriva Marii Britanii, in conformitate cu prevederile Acordului de retragere. Penalizarea Londrei are legatura cu noua lege britanica privind piata interna. ©…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a invocat-o pe Margaret Thatcher, „Doamna de Fier” a Marii Britanii, într-un discurs în care a criticat vehement intenția guvernului britanic de a revizui unilateral acordul privind Brexit, subliniind ca este o chestiune de…

- Oamenii de știința și responsabilii din sistemul de sanatate din Regatul Unit pun sub semnul indoielii planul de testare in masa pentru coronavirus, anunțat de premierul Boris Johnson, scrie stirileprotv.ro.

- Negocierile in vederea incheierii unui acord de liber-schimb care sa reglementeze schimburile comerciale - in valoare de aproape 1.000 de miliarde de dolari - intre cele doua parti au avanat prea putin, in pofida apropierii datei-limita, stabilita de Boris Johnson la 15 octombrie. Regatul Unit a parasit…

- Marea Britanie si Uniunea Europeana au ridicat tonul luni, cu o zi inaintea reluarii negocierilor asupra relatiei post-Brexit, Boris Johnson amenintand sa se retraga din discutii la mijlocul lui octombrie si pregatindu-se, conform Financial Times, sa revina asupra anumitor angajamente din trecut, relateaza…

- ”Mai devreme sau mai tarziu, Regatul Unit va trebui sa clarifice ceea ce vrea. Este imposibil sa paraseasca clubul european si in acelasi timp sa pastreze toate avantajele”, a declarat Charles Michel Reuters si altor cinci agentii de presa europene. ”Regatul Unit va trebui sa-si clarifice pozitia. Pentru…