Scoţia se modernizează: Scoate blasfemia de sub incidenţa penală Guvernul scotian a publicat un nou proiect de lege in vederea scoaterii de sub incidenta penala a blasfemiei, dupa mai bine de 175 de ani de la ultimele proceduri judiciare cu acest cap de acuzare, relateaza AFP. Edinburghul considera ca mentinearea acestei infractiuni in legea impotriva urii si discriminarii ”nu mai reflecta tipul de societate in care taim”. Citește și: Mișcare in plina stare de urgența! Petiție pentru Marcel Vela, pentru a șterge toate amenzile date pentru nedistanțare sociala Ministrul scotian al Justitiei, Humza Yousaf, a anuntat vineri ca legea urmeaza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

