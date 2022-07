Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon a anuntat marti planurile pentru organizarea unui al doilea referendum privind independenta Scotiei in octombrie anul viitor, promitand ca va lua masuri legale pentru a asigura desfasurarea votului daca guvernul britanic va incerca sa il blocheze, scrie Reuters.

- Premierul scotian Nicola Sturgeon a declarat, marti, ca Parlamentul scotian va publica un proiect de lege pentru organizarea unui referendum pe tema independentei Scotiei, data planificata pentru organizarea votului fiind 19 octombrie 2023, relateaza Reuters. Nicola Sturgeon a spus ca ii va scrie premierului…

- Solistul trupei Green Day, Billie Joe Armstrong, a anunțat in timpul unui concert susținut in Londra ca vrea sa renunțe la cetațenia americana și sa se stabileasca in Marea Britanie, fiind revoltat de decizia Curții Supreme de vineri de a revoca dreptul la avort in Statele Unite, asigurata de legea…

- Premierul britanic Boris Johnson, care a susținut declarații in timpul unei calatorii in Rwanda, a declarat ca anularea de catre Curtea Suprema a SUA a hotararii Roe Vs. Wade – hotararea istorica din 1973 care a legalizat avortul la nivel național in Statele Unite – este „un mare pas inapoi”. CITEȘTE…

- Premierul britanic, Boris Johnson, a fost sambata la Kiev, unde a avut o intalnire cu Volodimir Zelenski. Deplasarea s-a facut in semn de solidaritate, iar premierul britanic va anunta un nou pachet de sprijin pentru Ucraina. Premierul britanic, Boris Johnson, este, sambata, la Kiev, unde are o intalnire…