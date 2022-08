Scoția devine prima țară din lume care oferă produse menstruale gratuite Scoția devine prima țara din lume care ofera produse menstruale gratuite, marcand astfel un pas important in combaterea „saraciei menstruale”. Legea privind produsele menstruale din 2021 a intrat in vigoare luni, ceea ce inseamna ca autoritațile locale și furnizorii de educație din Scoția au acum obligația legala de a oferi produse menstruale gratuite oricarei persoane care are nevoie de ele, scrie Euronews. Guvernul scoțian a declarat ca a investit peste 27 de milioane de lire sterline (32 de milioane de euro) pentru a finanța accesul la produsele menstruale intr-o serie de medii publice și ca… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

