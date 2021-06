Stiri pe aceeasi tema

- Anglia și Croația se intalnesc ACUM, in primul meci al grupei D de la Euro 2020. Partida a inceput la 16:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Din grupa D mai fac parte Cehia și Scoția. liveTEXT » Anglia - Croația 1-0 A marcat: Sterling 57Click AICI pentru LIVE și statistici +1 FOTO 22.500…

- Anglia și Croația se intalnesc astazi, de la ora 16:00, in primul meci al grupei D de la Euro 2020. Partida poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro TV. Din grupa D mai fac parte Cehia și Scoția. ...

- Campionatul European de fotbal va debuta pe 11 iunie si se va incheia pe 11 iulie. EURO 2020 va fi gazduit de 11 orase de pe continent, printre care si Bucuresti. Programata initial in 2020, competitia a fost amanata pentru 2021 din cauza pandemiei de coronavirus. EURO 2020 celebreaza 60 de ani de la…

- Gica Hagi (56 de ani) crede ca Anglia are o șansa importanta sa caștige Euro 2020. Anglia a invins Romania intr-un meci amical, scor 1-0, și este pregatita pentru Euro 2020. Naționala pregatita de Gareth Southgate face parte din grupa D, alaturi de Croația, Cehia și Scoția, iar „Regele” Hagi merge…

- Armenia, adversara Romaniei in preliminariile Cupei Mondiale din Qatar, a terminat la egalitate, scor 1-1, meciul amical disputat, marti, in depalsare, cu Croatia, vicecampioana mondiala si calificata la Euro-2020. Gazdele au inscris prin Perisici, in minutul 24, iar oaspetii au egalat prin…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Croatiei, Zlatko Dalic, a anuntat luni componenta echipei sale de 26 de jucatori, intinerita, dar condusa de veteranul Luka Modric, vicecampion mondial in 2018, care va evolua la EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), scrie AFP. "Ultimele noastre rezultate…

