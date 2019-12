Stiri pe aceeasi tema

- Regizorul Martin Scorsese a dezvaluit faptul ca cel mai recent film al sau, ''The Irishman'', nu ar fi fost realizat fara Netflix, informeaza Press Association.Renumitul cineast a filmat din nou cu Robert De Niro si cu Joe Pesci in cadrul acestei epopei cu gangsteri si l-a avut pentru prima…

- "The Irishman" a avut nevoie de ani intregi pentru a iesi din laboratorul de creatie, intrucat studiourile traditionale au respins bugetul necesitat de tehnologia inovatoare folosita in film pentru intinerirea personajelor. Potrivit relatarilor din presa, bugetul filmului a fost de peste 140 de milioane…

- Lungmetrajul "The Irishman", regizat de Martin Scorsese, a fost desemnat cel mai bun film al anului de National Board of Review, o prestigioasa asociatie de critici din New York cu o vechime de peste un secol, ale carei trofee deschid in mod traditional noul sezon al premiilor decernate de industria…

- Regizorul mexican laureat cu Oscar Guillermo del Toro a calificat luni drept "o capodopera" noul film al lui Martin Scorsese "The Irishman", recomandand publicului sa vada acest lungmetraj de peste trei ore, relateaza EFE. Intr-o serie de tweet-uri regizorul mexican a laudat noua productie…

- "Sper ca o sa fie pus sub acuzare, trebuie sa se mearga pana la capat", a spus De Niro, in legatura cu procedura de suspendare anuntata de Nancy Pelosi, in urma cu cateva zile. "E așa un vagabond. Ii murdarește pe toți cei din jurul lui", a spus Robert De Niro despre Donald Trump, la premiera celui…

- Mult așteptatul film al lui Martin Scorsese, The Irishman (Irlandezul), urmarește trei barbați de-a lungul a zeci de ani din viața lor, mergand in urma cu povestea pana in anii ’50. Al Pacino, Robert De Niro și Joe Pesci au intrat cu toții sub cuțitul CGI (o tehnologie folosita in filme de curand pentru…