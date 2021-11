SCORPIONS lansează melodia “Peacemaker” SCORPIONS a lansat noua piesa, Peacemaker, pentru a crește curiozitatea fanilor in legatura cu noul lor album, “Rock Believer”, programat pentru lansare pe 25 februarie 2022.“Peacemaker” este mai mult decat single-ul principal al albumului, este o demonstrație prin care SCORPIONS iși etaleaza stilul caracteristic, fiind un punct de reper pentru noul lor album, care promite sa formeze o punte intre ziua de ieri și cea de maine. Cu siguranța, Peacemaker pare sa fie o piesa inregistrata in perioada de glorie a unei trupe legendare: „Primul lucru care mi-a venit in minte,” iși aduce aminte solistul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

