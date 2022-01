Scorpions a lansat piesa Rock Believer

Stiri pe aceeasi tema

- Robert Georgescu și White revin in atenția noastra cu o noua melodie de excepție. Cei doi artiști au colaborat din nou și iși incanta fanii cu cea mai noua creație muzicala a acestora. In timpul anului, Robert Georgescu și White ne-au obișnuit cu remix-uri ale diferitelor melodii, dar și cu piese bune…

- ABBA a lansat piesa de Craciun, “Little Things”. Toate incasarile vor fi donate catre UNICEF, pentru a sustine Fondul Global pentru Protecția Copilului. Melodia este o reflectie asupra bucuriei diminetii de Craciun si a timpului petrecut in familie, in aceasta perioada speciala a anului. Piesa este…

- Shawn Mendes a lansat track-ul “It’ll be okay”, o balada inspirata de o despartire in iubire. Cantecul marcheaza, de asemenea, prima lansare solo a lui Mendes de la cel de-al patrulea album de studio, “Wonder”, care a aparut in urma cu un an, pe 4 decembrie 2020, și a ajuns pe primul loc in Billboard…

- Mura Masa a lansat noua piesa “2gether”. In aceasta saptamana, artistul a primit o nominalizare la Premiile Grammy pentru “Best Remixed Recording”. Aceasta melodie este primul track de la lansarea albumului “R.Y.C.” din anul 2020. In tot acest timp, Mura a mixat piese pentru Erika de Casier si Clairo…

- RxA lanseaza o noua piesa, intitulata sugestiv „Rebel”, care este insoțita de o coloana sonora incitanta și de un videoclip muzical subjugant. Melodia, care incepe cu vocea imbietoare a artisteiinca din primele secunde, devine din ce in ce mai sugestiva pe masura ce RxA canta despre forța interioara…

- Iann Dior a lansat piesa “Let You”, cel mai recent single de pe urmatorul album “On To Better Things”. Melodia este produsa de Omer Fedi si KBeaZy. Pe noul album va fi prezenta si piesa “V12” featuring Lil Uzi Vert. Iann isi continua seria de hit-uri, dupa ce a lansat “Mood” impreuna cu 24kGoldn, piesa…

- OneRepublic, trupa nominalizata la premiile GRAMMY®, a lansat o noua melodie – „Sunshine”. Piesa apare in lungmetrajul Clifford the Big Red Dog, care descrie dragostea unei fete pentru un cațeluș pe nume Clifford, iubire sa imensa facandu-l pe caine sa creasca la o dimensiune enorma. Recent, OneRepublic…

- SCORPIONS a lansat noua piesa, Peacemaker, pentru a crește curiozitatea fanilor in legatura cu noul lor album, “Rock Believer”, programat pentru lansare pe 25 februarie 2022.“Peacemaker” este mai mult decat single-ul principal al albumului, este o demonstrație prin care SCORPIONS iși etaleaza stilul…