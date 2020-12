Stiri pe aceeasi tema

- Astra Giurgiu a reusit scorul turului, 6-0 (2-0) cu UTA Arad, luni seara, in deplasare, intr-un meci din etapa a 15-a a Ligii I de fotbal. Astra, care multa vreme a fost ''lanterna rosie'' a Ligii I, a dominat jocul si a inscris gol dupa gol, Constantin Budescu reusind un hat-trick (20…

- Hermannstadt a invins-o pe FC Voluntari, scor 3-2, in runda 13 din Liga 1 si a incheiat seria de sapte meciuri fara victorie. Pentru elevii lui Mihai Teja este al patrulea meci consecutiv fara victorie, urmand sa dispute partida cu Chindia Targoviste pe 20 decembrie. In urmatoarea etapa, sibienii joaca…

- Eugen Neagoe (53 de ani), noul antrenor principal de la Astra Giurgiu, dorește sa iși largeasca stafful cu un preparator fizic chiar de la prima sa adversara alaturi de giurgiuveni, Dinamo. Dinamo - Astra Giurgiu, meci restant din etapa #9 a Ligii 1, se joaca sambata, 14 noiembrie, de la ora 21:00.…

- Pe 1 noiembrie 2007, FC Farul si Dacia Mioveni au remizat la Constanta, 1 1, in Divizia A. FC Farul Constanta a intalnit ieri pe teren propriu CS Mioveni, in etapa a zecea a Ligii a 2 a. In urma cu exact 13 ani, pe 1 noiembrie 2007, se inregistra primul meci direct dintre echipa de pe litoral si Dacia…

- Meciul dintre Politehnica Iasi si FC Viitorul Constanta a fost suspendat in min. 55, la scorul de 2-1 pentru echipa gazda, duminica seara, din cauza stingerii nocturnei pe stadionul ''Emil Alexandrescu'' din Iasi, in etapa a 9-a a Ligii I. Arbitrul Horia Gabriel Mladinovici (Bucuresti)…

- Antrenorul echipei AFC Hermannstadt, Ruben Albes, a prefatat partida de sambata, cu Universitatea Craiova. Spaniolul a declarat ca formatia sibiana trebuie sa schimbe imaginea lasata in meciul cu FCSB, pierdut cu 0-5. El este convins insa ca elevii sai vor avea o partida foarte grea cu Stiinta, pe care…

- Astra Giurgiu și Poli Iași se intalnesc astazi, de la ora 19:30, intr-o partida contand pentru etapa #8 a Ligii 1. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport +. Vezi AICI rezultatele și programul etapei #8 Astra Giurgiu - Poli…