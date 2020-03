Școlile vor rămâne închise până după Paște. Declarația ministrului Educației, Monica Anisie Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat duminica seara ca școlile raman inchise pana dupa Paște. Aceasta a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște școlile sunt inchise”. ”Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de […] Citește Școlile vor ramane inchise pana dupa Paște. Declarația ministrului Educației, Monica Anisie in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat in aceasta seara ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. ”Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a școlilor, dar in perioada de stare de urgența școlile…

- Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat in aceasta seara ca școlile raman inchise pana dupa Paște, potrivit unei declarații pentru Hotnews.ro. Oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște…

- In aceasta seara, ministrul Educației, Monica Anisie, a anunțat ca școlile raman inchise pana dupa Paște. Intr-o declarație oferita Hotnews.ro, oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște școlile…

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat pentru HotNews.ro ca școlile vor ramane inchise și in perioada in care este decretata stare de urgența de catre președintele Klaus Iohannis. ”Deocamdata nu avem niciun termen pentru perioada de inchidere a școlilor, dar in perioada de stare de urgența școlile…

- Ministrul Educației Monica Anisie a anunțat in aceasta seara ca școlile raman inchise pana dupa Paște, potrivit unei declarații pentru Hotnews.ro . Oficialul a spus ca „in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar ca o sa avem școlile inchise. Pana dupa Paște…

- ​Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat, pentru Hotnews, ca școlile vor ramane inchise in perioada in care Romania se afla in stare de urgența. "Deocamdata nu avem niciun termen pentru inchiderea școlilor, dar in perioada de stare de urgența școlile or sa fie inchise. In perioada asta este clar…

- Iarna a venit in mod oficial, in toata țara. Noua județe din sud-estul Romaniei au fost sub cod roșu de ninsori și viscol, pana la ora 8.00 in aceasta dimineața. Alte județe au fost sub cod portocaliu și galben, iar in unele dintre ele avertizarea ramane in continuare valabila pana la ora 12.00. Pe…

- Suspendarea partiala sau integrala a cursurilor in mai multe unitati de invatamant din tara din cauza gripei afecteaza, in prezent, 6.695 de elevi, a anuntat, miercuri, Ministerul Educatiei si Cercetarii, care a subliniat ca aceasta cifra nu reprezinta numarul copiilor bolnavi. Sunt vizate unitati scolare…