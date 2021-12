Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, vineri, ca scolile vor avea posibilitatea de a decide daca fac sau nu cursuri pe 23 decembrie. Decizia apartine conducerii unitatii, iar cursurile in format fizic pot fi inlocuite cu o tema de vacanta sau cu intalniri informale.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat, joi, ca inspectoratele scolare din tara au cam jumatate din testele care ar fi necesare pentru testarea de luni a elevilor si a precizat ca inca asteapta raspunsul IGSU cu privire la urmatoarea transa de teste. “Ministerul Educatiei nu este interesat in…

- Ministrul interimar al Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat joi seara ca testele de saliva vor fi administrate in școala doar daca instituția va decide ca este de acord și are infrastructura necesara sa faca acest lucru. In localitațile in care incidența va fi mai mica de 3 la mie, nu va mai fi luat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat, luni, ca un factor care va influenta deschiderea anumitor unitati de invatamant va fi rata de vaccinare, atat in randul elevilor, cat și a profesorilor. Sorin Cimpeanu a solicitat ca toate inspectoratele și toate școlile sa publice pe site-urile proprii,…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, nu exclude ca saptamana de vacanța in care intra elevii incepand de luni sa fie prelungita pana la o luna, din cauza exploziei infecțiilor de coronavirus. „Toate variantele sunt deschise in condițiile in care nu ințelegem sa ne vaccinam! In situația in care se suspenda…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, marți, ca aproximativ un sfert din școlile din București sunt in sistem online din cauza pandemiei. Sorin Cimpeanu a anunțat ca pana marți dupa-amiaza, in București, au fost primite 100 de cereri pentru suspendarea cursurilor. Conform procedurilor, 91…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat, luni, ca in perioada urmatoare vor fi cumparate circa 70 de milioane de teste pe baza de saliva care vor fi distribuite in școli. „E vorba de o achiziție de nivel foarte mare, pentru ca au ramas din cele 14 saptamani de școala pana la finalul calendaristic…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca Romania nu este pregatita pentru școala online, pentru ca nu exista conținut digital, conectivitate sau profesori pregatiți pentru asta. In aceste condiții, autoritațile iau in calcul ca școlile sa ramana deschise și atunci cand rata de infectare depașește…