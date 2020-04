Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat ca s-a luat decizia ca universitațile, școlile și gradinițele sa nu fie deschise pana in toamna. Elevii vor invața online, iar anul școlar va fi finalizat pe baza notelor obținute pana acum. De asemenea,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

