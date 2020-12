Stiri pe aceeasi tema

- Școlile și gradinițele raman inchise fizic pentru elevi și preșcolari pana pe 11 ianuarie 2021, potrivit Hotararii Nr. 57 din 07.12.2020 a Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgența și potrivit calendarului anului școlar 2020-2021. Astfel, pana la intrarea in vacanța de ...

- Guvernul a decis, luni, ca școlile și gradinițele sa funcționeze online inca doua saptamani, pana in 23 decembrie. Dupa aceasta data, elevii din Romania intra in vacanța de iarna, așa ca instituțiile raman inchise pana cel puțin la 11 ianuarie. DOCUMENT: Cursurile online continua. Școlile și gradinițele…

- Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia șa suspendat cursurile fizice și trece in activitate online. Cei peste 460 de elevi din toate clasele au plecat acasa și vor continua de joi școala online. ”Din dispoziția ministrului apararii naționale, avand in vedere masurile stabilite de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) propune, pentru limitarea raspândirii pandemiei de Covid19, ca de luni masca sa fie obligatorie pe tot teritoriul tarii, sa fie instituite restrictii de circulatie noaptea, cursurile în învatamântul…

- "Era o vorba pe vremea comuniștilor: din greșeala in greșeala spre victoria finala. Cam asta fac baieții aștia de la putere. In loc sa gaseasca soluții sa țina deschise școlile, ei prefera sa puna lacatul", a scris fostul premier pe Facebook. Comitetul pentru Situatii de Urgenta al Municipiului…

- Acest lucru inseamna ca școlile și gradinițele din București raman inchide pana cel puțin pe 16 noiembrie, cursurile desfașurandu-se exclusiv online. RAFILA ne spune cand vom atinge 10.000 de cazuri de infectari pe zi „S-a decis sa sesizam Comitetul Național pentru Situații de Urgența pentru a vedea…

- Din cauza situației epidemiologice care, in ultimele zile, a cunoscut o evoluție nefasta, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența... The post Gradinițele și școlile din Timișoara pun lacatul pe ușa doua saptamani. UPDATE: Lista creșelor deschise luni appeared first on Renasterea banateana .

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat o hotararea care stabiilește masuri ce trebuie luate unitațile de invațamant in care vor funcționa secții de votare pentru alegerile locale din 27 septembrie.