Școlile și grădinițele particulare cer ajutor financiar Unitațile școlare particulare, care nu au acreditare și doar autorizație de fucționare, cer ajutor financiar Ministerului Educației pentru a putea trece de perioada in care cursurile sunt suspendate.Conform datelor de la Ministerul Educației, in prezent sunt aproximativ 1.500 de unitați școlare particulare, dar numai o parte dintre ele au acreditare și beneficiaza de finanțarea per elev de la stat pentru plata salariilor.Asociația Școlilor Particulare a inaintat Ministerului Educației și Cercetarii mai multe variante de masuri de susținere financiara, in contextul pandemiei Covid-19. Ministerul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

