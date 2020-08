Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a reusit initial sa tina sub control focarul, insa cazurile au inceput sa creasca in ultimele saptamani si autoritatile au raportat vineri 903 noi infectii, cel mai mare numar zilnic pana in prezent. Cresterea numarului de cazuri de COVID-19 a provocat ingrijorare in randul unora dintre…

- Duminica au fost confirmate 202 noi cazuri si un deces, in Grecia. Este cel mai mare numar inregistrat de la inceputul pandemiei. Pana acum, 212 oameni au murit din cauza COVID-19 in statul elen.Efectele deschiderii granitelor incep sa se vada in Grecia, potrivit mediafax.ro. Citește…

- Germania a inregistrat joi cel mai mare numar de cazuri noi de infectii zilnice cu coronavirus in ultimele trei luni, a anuntat institutul de boli infectioase al guvernului. Institutul Robert Koch (RKI) a inregistrat 1.045 de noi infectii in ultimele 24 de ore, pentru prima data dupa 7 mai cind numarul…

- In ultimele 24 de ore, in Romania s-au inregistrat 614 cazuri de imbolnaviri, ceea ce reprezinta un nou record al infectarilor de la o zi la alta. Situația s-a menținut sub control in doar doua județe. Cele doua județe sunt Salaj, unde numarul raportat de imbolnaviri a ramas la 121 și Tulcea, cu un…

- Miercuri, in Romania au fost depistate 555 de cazuri noi de Covid-19, cel mai mare numar inregistrat intr-o zi, de la inceputul pandemiei, potrivit agenției de presa Agerpres. Presedintele Klaus Iohannis a venit cu un apel catre romani, pe care i-a indemnat sa respecte regulile de protecție și de prevenire…

- Joi, 2 Iulie persoanele depistate pozitiv la testele COVID-19, au atins in Statele Unite numarul record de 57.232 in doar 24 de ore, conform Worldometer. Dupa trei zile consecutive cu peste 50.000 de cazuri noi zilnic, numarul total de persoane infectate la peste 2,8 milioane. Continue reading Numar…

- Statele Unite au inregistrat in ultimele 24 de ore un numar record de cazuri descoperite, potrivit unei analize Reuters, iar totalul celor care au fost diagnosticati cu Covid-19 a ajuns la 2,48 de milioane.SUA au inregistrat vineri 45.242 de noi contaminari. Citește și: Dialog spumos…

- Brazilia a inregistrat marti 34 918 cazuri noi de Covid-19, un numar record de contaminari intr-un interval de 24 de ore, insotite de 1.282 de decese in aceeasi zi, a raportat Ministerul Sanatatii din aceasta tara, citat de AFP, citata de agenția romana Agerpres .